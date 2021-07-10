Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor

Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Davul Zurna Ekibi Şefi Alaattin Zurnacı, dualı çayırda yarım asırdan fazladır görev yapıyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Davul Zurna Ekibi Şefi Alaattin Zurnacı, dualı çayırda yarım asırdan fazladır görev yapıyor.

Dededen müzisyen 64 yaşındaki Zurnacı ve ekibi, çaldıkları ritimlerle pehlivanları hareketlendirmeye devam ediyor.

Yağlı güreşin en önemli geleneklerinden olan davul-zurna ekibinde 53 yıldır görev yapan Zurnacı, mesleğini ömrü yettiğince sürdürmeyi hedefliyor.

Zurnacı, AA muhabirine, aile olarak Kırkpınar'da davul ve zurna çalarak yağlı güreşe hizmet ettiklerini söyledi.

Kırkpınar'ın kendisi için farklı bir yeri olduğunu belirten Zurnacı, "Bu sahada 53 yıldır görev yapıyorum. Bunun yanında Türkiye'nin her yanında yağlı güreşler ve Avrupa'da yapılan güreşlere gidiyoruz. Benim burada dedem, babam, bütün aslım, neslim görev yapmıştır." dedi.

Zurnacı, Kırkpınar'da şef olarak görev yapmanın gurur verici olduğunu ve sağlığı el verdiği sürece yağlı güreşe hizmet etmek istediğini dile getirdi.

"Ben burada 10 saat da ayakta dursam yorulmam"

Dededen miras müzisyenlik mesleğini aile olarak sürdürdüklerini anlatan Zurnacı, "Ekipte çocuklarım var, torunlarım var, burada bu görevi yapıyorlar. Bu çayırda görev yapmak çok güzel bir duygu. Bazen görüyoruz güreşlere gidip düzgün çalamayan ekipleri, o yüzden bu işi erbabı yapsın. 53 yıl görev yapmak çok büyük bir duygu, herkese nasip olmaz. Şu an ben burada 10 saat da ayakta dursam yorulmam. Burada olmayı, bu duyguyu çok seviyorum. Buradaki yağlı çimeni gördüğümde ve kokladığımda bir o kadar gençleşiyorum." diye konuştu.

Yağlı güreşte müziğin önemi

Geleneksel kıyafetleriyle güreşlerden önce sokak sokak gezerek halkı güreşlere davet eden davul-zurna ekibi organizasyon boyunca da çayırda sanatlarını icra ediyor.

Cuma gününden pazar gününe güreşler olduğu sürece kesintisiz ceng-i harbi ve güreş müziği olmak üzere belirli ölçülerdeki Balkan, Dağlı ve Divan adı verilen usullerde güreş havalarını çalan davul-zurna ekibi güreşin seyrine göre temposunu değiştiriyor.

Pasif güreşte hızlı tempoyla seyirciyi coştururken pehlivanları da ikaz eden müzisyen ekibi melodiyle pehlivanlara da uyarı gönderiyor.

Güreş devam ettiği müddetçe davul ve zurna hiç susmuyor, zaman zaman kule hakemi anonslarında icralarını durduran ekip Kırkpınar organizasyonu boyunca günde 8-10 saat arası kesintisiz güreş havalarını icra ediyor.

Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor
Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen vatandaşlar, otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen vatandaşlar, otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dededen müzisyen Alaattin Zurnacı Kırkpınar çayırında 53 yıldır pehlivanları coşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:38:06. #1.15#

title