Dededen Kalma Atölyeden 1 Milyon Liralık İhracat

SELİM BOSTANCI - Bartın'da dedelerinden kalma 20 yıllık atölyeyi bin 200 metrekarelik fabrikaya dönüştüren kardeşler, Ortadoğu ülkelerine 1 milyon dolarlık balta, kürek, çekiç ve fırça sapı ihracatı gerçekleştirdi.

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 1999'da dedeleri tarafından bir torna makinesiyle kurulan ahşap el aletleri atölyesinde çıraklık yaparak mesleğe ilk adımı atan Ergin (24) ve Erdi Ergül (22) kardeşler, bir süre sonra babalarından üçüncü kuşak olarak devraldıkları iş yerinde balta, kürek, keser sapı üretimi yapmaya başladı.

Atölyenin yetersiz kalması üzerine 2009 yılında 3 milyon lira yatırım yaparak üretimlerini 3,5 dönüm arazi üzerine kurdukları bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikaya taşıyan Ergül kardeşler, bugün Ortadoğu ülkelerine yıllık 1 milyon dolar civarında ihracat yapıyor.

- "80 metrekarelik atölyeden fabrikaya"

Ergin Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 metrekarelik atölyede başladıkları ahşap torna işinde bugün İran, Irak, Suriye gibi Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan bir şirkete dönüştüklerini söyledi.

Büyükbabasının kendi başına balta sapı ürettiği atölyeden bugün 25 kişinin çalıştığı fabrikada yıllık 3 milyon adet ahşap sap ürettiklerini anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Dedemizin evin altında kurduğu 80 metrekarelik atölyeyi zamanla 200 metrekareye çıkardık ancak burası yetersiz gelince yer arayışımız oldu, bin 200 metre kapalı alana sahip 3,5 dönümlük alanda fabrikasyon üretime başladık. Burada çeşitlerimizi artırarak balta, kürek, keser, çekiç, kazma, balyoz ve fırça sapı üretiyoruz. Yeni alanımıza taşındığımız 2013'ten bu yana özellikle makineleşmeye yaklaşık 3 milyon lira yatırım yaptık. İç piyasanın yanında ilk ihracatımız Irak'a oldu, ardından İran, Suriye ve Kıbrıs'a ürün göndermeye başladık. Ayda 4 tır ürün gönderiyoruz."

- "Yeni yatırımlarla tesisimizi 2 katına çıkaracağız"

Ergül, fabrikalarında yılda 4 bin metreküp ağaç işlendiğini ve yaşadıkları orman bölgesinde ham madde sıkıntısı yaşamadıklarını dile getirerek, ağaçları, orman işletme müdürlüklerinden temin ettiklerini bildirdi.

Böyle bir bölgede bulunmanın avantajıyla orman ürünlerini ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ergül, "Hedefimiz yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla bir numara olmak. Şu anda siparişleri karşılayamıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapacağımız 4-5 milyon liralık yatırımla fabrikamıza yeni tesisler ekleyerek, üretim tesisimizi iki katına çıkartacağız. İhracatımızı da yüzde 100 büyütme hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ergül, 2 bin 500 nüfuslu bir beldeden ürün ihraç etmenin kendilerini gururlandırdığını ve özellikle ekonomik olarak zor süreçten geçen ülkeye ihracatla katkı sunmanın gayretinde olduklarını vurgulayarak, babaları Halil Ergül'ün de desteğiyle yürüttükleri işletmelerindeki en büyük sorunun enerji yetersizliği olduğunu sözlerine ekledi.