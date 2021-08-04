Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
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Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor

Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'da, dedesinden babasına kalan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor.

Ağrı'da, dedesinden babasına kalan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor.

Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde 100 yıllık geçmişe sahip olan ve dededen kalma marangozluk mesleğini yapan 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor. Teknolojiye direnen marangozluk mesleğini ayakta tutmak için ürünlerini teknolojiye uydurarak yapan Hikmet Elkatmış, ortaya kullanımı daha kolay ve taşınabilir ürünler çıkarıyor. Yaklaşık 60 yıldır uğraştığı marangozluk mesleğiyle hem zaman geçirip hem de para kazanan Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek yapacağı birbirinden güzel ürünler için kolları sıvıyor

"100 yıllık bir marangozluk geçmişimiz var"

8 yaşında babasından öğrendiği marangozluk mesleğine başladığını ve Ağrı'nın en eski marangozu olduğunu söyleyen Hikmet Elkatmış, çam ağacından yaptığı ürünler sayesinde yaşlanmadığını vurgulayarak, "8 kızım bir oğlum var. Bu mesleği yaparak hepsini büyütüp okutturdum ve evlendirdim. 21 tane torunum var. Babamdan ayrıldığım zaman bana hiçbir şey vermedi. Ceketimi alıp çıktım. Allah'a şükürler olsun kendi iş yerimi açtım. Ev sahibi oldum. Çocukken gelip babamın elinin altında çalışıyordum, ona yardım ediyordum. Ben işi beceriyordum. 8 yaşında başladım bu işi yapmaya hala da yapıyorum. Ağrı'daki en eski usta benim. Ahşaptan her şeyi yapabiliyorum. 100 yıllık bir marangozluk geçmişimiz var" şeklinde konuştu.

"Ben bu işi yaptığım için yaşlanmıyorum"

Ürünlerini teknolojiye uydurarak yaptığını belirten Hikmet Elkatmış, çam kokusunun öneminden de bahsederek şu ifadelere yer verdi:

"Ahşap işlerinin hepsini yapıyorum. Yeni teknolojiye uydurarak yapıyorum. Portatif ve taşınabilir şeyler de yapıyorum. Yaptığım beşikleri çam ağacından yaptığım için bebekleri hasta etmiyor. Mobilyalar hep hastalıktır. Çam ilaçtır. Nefesi açar, ilaç gibidir. Ben 62 yaşındayım, benim okul arkadaşlarımın hepsi yaşlanmış. Ama ben bu işi yaptığım için yaşlanmıyorum. Çamın kokusu ilaçtır. İnsanı yaşlandırmaz." - AĞRI

Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor
Dededen kalma 100 yıllık marangozluk mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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