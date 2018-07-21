Dedeağaç'ta Tren Yolunda İki Sığınmacı Hayatını Kaybetti, Biri Ağır Yaralı

- Atina-Makedonya Haber Ajansına göre dün gece Yunanistan'a kaçak giren iki sığınmacı, yolculuğun yorgunluğundan ve stresinden rayların üstünde uyuyakaldı ve bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti, bir sığınmacı da hayatını kaybetti.

Trenin sürücüsü son anda raylarda birilerinin olduğunu fark ettiğini, ancak her ne kadar treni durdurmaya çalıştıysa da kazaya engel olamadığını söyledi.

Hemen polise ve ilgili makamlara haber veren sürücü, OSE tren yolu müessesesinin kanunları gereğince treni en yakın istasyona kadar götürdü ve onu orada bekleyen polislere teslim oldu.

Kazadan yarım saat sonra ise aynı tren, yaklaşık on kilometre ileride, bir kaza daha yaptı. Kazada bir kişi çok ağır yaralandı ve Evros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şok altında bulunan trenin sürücüsü de gereken muayeneler için hastaneye götürüldü. Yolcular iki saatlik gecikmeden sonra yeni bir sürücüyle yollarına devam ettiler.

Yapılan açıklamaya göre bu tren yolunda buna benzer birçok kaza yaşanıyor, zira tren rayları göçmenler için yol gösterici bir pusula niyetine kullanılıyor, ancak karanlıkta tren sürücüleri tarafından fark edilemediklerinden birçoğu yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. - Atina