Dedeağaç'ın Apalo Sahiline 6 Metrelik Balina Karaya Vurdu

- Dedeağaç'ın Apalo sahilinde, büyük yunusu andıran ziphius türüne ait bir balina karaya vurdu.



Aleksandrupolis Belediyesi 6 metre uzunluğunda olan balinayı gömmek üzere kumsaldan aldı. Uzmanlar 5 ile 7 metre uzunluğunda ve 3 ile 6 ton ağırlığında olan ziphius balinalarının daha önce de Girit Adası çevresinde görüldüğünü söylediler. (Fotoğraflı) - Atina