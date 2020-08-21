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Dede yadigarı tohumlardan yetişen "Bulanık domatesi" üreticisini sevindiriyor

Kahramanmaraş'ta, dededen kalma tohumlardan yetiştirilen, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkati çeken "Bulanık domatesi" yoğun talep görmesiyle üreticisini sevindiriyor.

Dede yadigarı tohumlardan yetişen
21.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:09

Kahramanmaraş'ta, dededen kalma tohumlardan yetiştirilen, lezzeti ve büyüklüğüyle dikkati çeken "Bulanık domatesi" yoğun talep görmesiyle üreticisini sevindiriyor.

Çeşitli domates türlerinin üretildiği kentte Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adıyla piyasaya sunuyor.

Lezzeti, aroması ve bazıları 1 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkati çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor.

Market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükenen Bulanık domatesi, tarlada kilogramı 1,5 liraya satılıyor.

Ayvalı Barajı'nın yanındaki mahallede yetiştirilen domatesler, birçok ile de gönderiliyor.

"Sofralarda aranan bir lezzet"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, mahalledeki 250 dönümlük domates arazisinde yılda 1500 ton civarı üretim yapıldığını söyledi.

Mahalle çiftçilerinin Bulanık domatesini yetiştirirken büyük emekler verdiğini ifade eden Çetinkaya, "Bulanık Mahallesi'nde yetişten domates, aroması ve lezzeti son derece kaliteli olmasıyla bilinir. Dönüme yaklaşık 6 ton ürün alınıyor." dedi.

Çetinkaya, domatesin çiftçilerin önemli geçim kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Bulanık domatesinin tohumu ve yetiştirilmesi organiktir. Çekirdeğinin fideleme yöntemiyle önümüzdeki yıl tekrar toprakla buluşması, babadan dededen kalma tohumlarla üretimin yapılması dolayısıyla her zaman sofralarda aranan bir lezzet oluyor." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ökkeş Kaya ise yetiştirilen domatesin bölgede çok bilindiğini anlatarak, "Her birinin ağırlığı ortalama bir kilogramdır. Bunun nedeni de yöremiz havadar ve sulak bir bölge olduğu için yeterince su verilebilmesi dolayısıyla iri domatesler yetişiyor." ifadesini kullandı.

Dedesinden kalma tohumlarla 17 yıldır domates üreten Abdullah Okumuş da ata tohumlarıyla üretimin önemine vurgu yaptı.

Domateslerinin lezzet ve kalitesinin her yönüyle farklı olduğunu vurgulayan Okumuş, "Hal ya da marketlere gittiği an, ertesi güne kalmadan satılır. Mahallenin domatesleri kaliteli olduğu için iyi verim alabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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