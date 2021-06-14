Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T.A. suçlamaları kabul etmedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir'de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T.A. suçlamaları kabul etmedi. Kapakları kendisinin çalmadığını öne süren M.T.A. işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen