Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)
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Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)

Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T.A. suçlamaları kabul etmedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T.A. suçlamaları kabul etmedi. Kapakları kendisinin çalmadığını öne süren M.T.A. işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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