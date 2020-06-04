Dede ve torunu aç kalan tilkiyi besledi
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Dede ve torunu aç kalan tilkiyi besledi

DÜZCE (AA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aç tilkiyi elleriyle besleyen dede ve torununun sosyal medyadaki görüntüleri ilgi odağı oldu.

Dede ve torunu aç kalan tilkiyi besledi
04.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:53

DÜZCE (AA) Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aç tilkiyi elleriyle besleyen dede ve torununun sosyal medyadaki görüntüleri ilgi odağı oldu.

Doğada yiyecek bulamadığı için yerleşim yerleri çevresinde yiyecek arayan tilkiye Bahattin Türkoğlu duyarsız kalmadı.

Aç kaldığı için evlerinin önündeki bahçeye kadar gelen tilkiyi torunu ile besleyen Bahattin Türkoğlu, yiyecek vermeye başladıktan sonra ilk başlarda ürkek davranan tilkinin bir süre sonra evcil hayvan gibi davrandığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, torun ve dedenin verdiği yiyeceklerle beslenen tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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