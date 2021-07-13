Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor
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Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor

Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'dan Eskişehir'e taşınan Kezban Karakeçi, dedesi ve halasından öğrendiği el emeği şalgam suyu üretimini sürdürüyor.

Adana'dan Eskişehir'e taşınan Kezban Karakeçi, dedesi ve halasından öğrendiği el emeği şalgam suyu üretimini sürdürüyor.

Dedesinin ve halasının Adana'da sattığı şalgamı, taşındığı Eskişehir'de imal edip satan Kezban Karakeçi, mesleği 3 nesildir devam ettiriyor. Kaliteli ürünlerine güvenen Karakeçi, birçok müşterisinin ürünlerinin tadını çok beğendiğini ve satılan hazır şalgamlara tercih ettiklerini aktardı. Satışların kışın daha çok olduğunu aktaran Kezban Karakeçi, yaz ayına rağmen talepten memnun olduğunu dile getirdi.

Pazarda sattığı şalgam suyunu dedesinden öğrendiğini ve nasıl yaptığını anlatan Karakeçi, müşterilerinin el yapımı şalgam suyunun tadını beğendiği için marketten hazır satılan şalgam suyunu almayı bıraktığını iddia etti. Kezban Karakeçi, daha önce Adana'da dedesi ve halasından öğrendiği şalgam üretimini, taşındığı Eskişehir'de yapmaya başladığını anlatarak, "Uzun yıllardır şalgam satıyorum. Benden önce dedem daha sonra da halam satıyordu, şimdi de ben satıyorum. Burada kendim yapıyorum şalgam suyunu. Şalgamları turşu gibi 200 litrelik bidonlara kuruyorum. Tuzlu su ve köftelik bulgurla mayalıyorum, sonra bir ay bekliyor. Arada karıştırıyorum. Eskişehir'de çok seven var. Aile olarak 3 kuşaktır şalgam suyu yapıyorum. Markette satılan fiyatla neredeyse aynı, ama gelen tepkilere bakacak olursak hazırlara göre daha güzel. Şalgamın 1,5 litresini 7,5 liraya satıyorum. Eskişehirliler çok seviyor şalgam suyunu. Özellikle el yapımı olması onları çok etkiliyor, marketten bir daha almadıklarını söylüyorlar" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor
Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor
Dede ve halasından öğrendiği mesleği taşındığı Eskişehir'de sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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