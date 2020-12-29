Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor
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Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor

29.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:35
Dede torunları için yapıyor, görenleri şaşırtıyor

Tokat'ta, dedenin torunları için yaptığı ahşap traktörler görenlerin dikkatini çekiyor.

Tokat'ta, dedenin torunları için yaptığı ahşap traktörler görenlerin dikkatini çekiyor.

Merkeze bağlı Yayladalı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Duran Çip (70), sıra dışı hobisi ile dikkat çekiyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Çip, gençlik yıllarında çocukları için ahşaptan oyuncak traktör yaparken, şimdilerde torunları için yapıyor. 15 torunu için hünerlerini sergileyen yaşlı adam köydeki evinin altında bulunan atölyesinde günlerini değerlendiriyor. Yaşlı adamın yaptığı oyuncak traktörleri görenleri şaşırtıyor.

Torunları istiyor diye yapıyor

Gençlik yıllarında oğlu için tahtadan oyuncak traktör yapmaya başladığını belirten Çip, "Tahtadan çocuklara oyuncak yapmayı seviyorum. Gençliğimizde çocuklarıma tahtadan oyuncak yaptım. Şimdide torunlar olunca onlara yapıyorum. Torunlar istiyor diye yapıyorum. İstanbul'da Kocaeli'nde torunlar var onlar gönderiyorum" dedi.

Ahşaptan bir traktörü yapmanın 2 günü bulduğunu ifade eden Çip, "Günler kısa olduğu için zaman buldukça yapıyorum. Görenlerin dikkatini çekiyor. Telefon edenler oluyor, galeri mi açtın diye. Son birkaç ayda 8 tane oyuncak yaptım. İsteyen çok ama satmayı düşünmüyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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