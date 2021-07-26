"Dede-Torun Kampı'nın" ikincisi düzenleniyor
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"Dede-Torun Kampı'nın" ikincisi düzenleniyor

'Dede-Torun Kampı'nın' ikincisi düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukları doğayla buluşturmak adına düzenlediği ve büyük ilgi gören 'Dede-Torun Kampı'nın ikincisini düzenliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukları doğayla buluşturmak adına düzenlediği ve büyük ilgi gören 'Dede-Torun Kampı'nın ikincisini düzenliyor. 30-31 Temmuz tarihlerinde Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleştirilecek olan kampın başvuruları 0264 221 40 60 irtibat numarası üzerinden yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların nefes alabilecekleri doğal aktivitelere her gün bir yenisini ekliyor. Geçen yıl Adapazarı Karaman Mahallesi'nde bulunan Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda yapılan ve büyük ilgi gören etkinliğin bir yenisi daha düzenleniyor. "Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı" sloganıyla organize edilen kamp, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Etkinlik kapsamında çocuklar ve ebeveynleri, doğa ile iç içe vakit geçirecek. Kamp boyunca açık hava sinema gösterimi, doğa yürüyüşleri, kamp ateşi başında sohbet ve macera parkurlarında yarışlar yapılacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Baba-Çocuk ve Dede-Torun kamplarında kuşakları bir araya getiriyoruz. Bu kamplarımız sayesinde çocuklar ve ebeveynleri arasındaki arkadaş ilişkisini arttırıp, kuşakları birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sakarya Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda yapılacak olan Dede-Torun kampımızın başvuru tarihi 26-29 Temmuz tarihleridir. Kamp ise 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 numaralı telefondan Macera Park'a ulaşarak bilgi alabilirler. Tüm hemşerilerimiz davetlidir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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