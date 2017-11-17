- Dede torun 21 yıl sonra şampiyonluk kürsüsünde barıştı



AMASYA - Amasya'da düzenlenen boks şampiyonası elemelerinde şampiyon olan Beşiktaşlı genç boksör madalyasını 21 yıldır konuşmadığı dedesinin elinden aldı.

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakalarında 52 kiloda rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanan 21 yaşındaki Barış Arıcı'ya sürpriz yapan Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri madalyasını İstanbul'da yaşayan kızı Gülnaz Arıcı ile 31 yıldır küs olduğu için torunuyla da konuşma fırsatı bulamayan dede Feti Akgül'e verdirdi.

Daha önce de şampiyonluklar yaşayıp 20 defa kürsünün zirvesine çıkmasına rağmen dedesinin elinden madalya almanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Arıcı, "Daha önce görmüştüm ama hiç konuşmadık. Bir kez 'dede' bile demedim. İlk defa burada oldu. Madalyamı da kendisi taktı. Madalya takacağını bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu" dedi.

Kendisi de eski sporcu olduğu için Amasya'ya gelen torununu izlemeye can attığını vurgulayan Feti Akgül de, "Sağ olsun federasyon yetkilileri bizi kavuşturdu. Torunuma şampiyonluk madalyasını takmak büyük bir gurur" diye konuştu.

İstanbul'da aldığı ikincilik üzerine çok kızdığı sporcusunun Amasya'daki elemelerin yolunu tuttuğunu değinen Beşiktaş Boks Takımı Atrenörü Zeki Karalı da, "Birinci olsaydı Aydın'daki gruplara gidecektik. Amasya'ya gelmeyecektik. Bu buluşmaya tanık olmayacaktık" şeklinde konuştu.

Çekişmeli geçen maçları Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve diğer yetkililerle birlikte izleyen Vali Varol da elini öpen torununa sarılan dededen kızıyla da barışması için de söz aldı.