Yaşlı Adam, Aralarında Husumet Bulunan Torunlarını Pompalı Tüfekle Vurdu
Adıyaman'da yaşayan 69 yaşındaki dede, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 torununu tüfekle yaralayarak hastanelik etti. Torunlar ise dedelerinin kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde dede, 2 torununu da tüfekle yaralayarak hastanelik etti.
DEDE, TORUNLARINI POMPALI İLE VURDU
Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Kurugöl Köyünde ikamet eden Mecit İlhan (69) aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen torunları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden pompalı tüfeğini alan dede, torunları Ali İlhan (18) ile Hicabi İlhan'ı (16) ayağından yaraladı. Yaralanan torunlar ise dedelerinin kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı.
ÇOCUKLARININ VURULDUĞUNU GÖREN ANNE, FENALAŞTI
Olay sırasında çocukların vurulduğunu gören anne Besey İlhan (41) fenalaştı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ve çocukların annesi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Böyle torunmu olur ya. Allah cezalarını verir birgün bunlarınCevap Yaz Yayından KaldırXYZ: sen olayı biliyorsun mazlum nedir anlatsana?Yayından Kaldır
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18 ve 16 yaşlarındaki torunlarıyla nasıl bir husumet olabilir kiCevap Yaz 1 Yayından KaldırMAL KAVGASI: Şimdi ailler böyle oldu.özellikle yılanın başı kadınlar. İki gelin kardeşi kardeşe düşürür oldu. Sonuç kesin öyledir.Yayından Kaldır
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Ülke ne hale geldi 15 yılda mahfoldu eskiden hiç yaşanmazdı böyle olaylar duymadık hiçCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır