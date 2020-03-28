Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor - Haber
Giresun, Espiye, Kültür Sanat

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor 30 yıldır fındık ağacından sepet yapan Mustafa Yahşi: "Bir zamanlar popüler olan sepetler ihtiyaç olmaktan çıktı;

28.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:09
Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor

30 yıldır fındık ağacından sepet yapan Mustafa Yahşi:

"Bir zamanlar popüler olan sepetler ihtiyaç olmaktan çıktı; dekor ve süs eşyası haline geldi"

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde yaşayan Ahmet Yahşi, dededen babaya kalma mesleğini üçüncü kuşak torun olarak sürdürüp 30 yıldır fındık ağacından sepet yapıyor.

İlçenin Avluca köyünde yaşayan sepet ustası Yahşi, el işi örme sepetler yaparak, günümüzde çok da yaygın olmayan sepetçilik geleneğini sürdürüyor. Giresun'un ve ilçenin birçok köyünden sipariş alan usta, evini de atölye olarak kullanıyor. Öncelikle ormandan seçerek kestiği ham fındık dallarını kapısının önünde temizledikten eve alarak örme işlemini gerçekleştiren Yahşi, ürettiği sepetleri ise 30 ile 50 lira arasında satışa sunuyor.

Bir zamanlar kendi köyünde dahi birçok sepet ustası varken günümüzde sadece kendisinin kaldığını anlatan Yahşi, "Dedem bu mesleği yapıyormuş bende babamdan öğrendim. Yaklaşık 30 yıldır dede, baba mesleğimi yaşatmaya çalışırken bir taraftan da aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Benden sonrada bu mesleği oğluma öğretmeye çalışıyorum. Belki geçim kaynağı olmayabilir ama en azından bu zanaatı sürdürür. Bir zamanlar bu köyde birçok sepet ustası vardır şimdi ilçe genelinde dahi yapan neredeyse kalmadı. Eskiden sepet önemli bir ihtiyaç olarak görüldüğünden bu mesleği yapan çok kişi vardı. Şimdi sepetin yerini plastik kovalar, metalden yapılan eşyalar, çuvallar aldı. Bu plastik kovalar çok sağlıklı olmasa da kullanılıyor. Oysaki tamamen ahşap ve doğal olan bu sepetler daha sağlıklı. İçerisinde her türlü gıda maddeni taşıyabilir, saklayabilirsin. Fakat sepet günümüzde ihtiyaçtan çok süs eşyası, dekor olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu mesleği yapan ustalarda kalmıyor" dedi.

"Her ağaçtan, her mevsimde sepet yapılmaz"

Her zaman ve her ağaçtan sepet yapılmadığını da anlatan Yahşi, "Bu sepet için bölgemizde en uygun olan ham fındık ağacıdır. Genelde Eylül, Ekim aylarında fındık ağacının yapraklarını dökmesiyle başlayan uygun sepetlik dal kesimi, yaprak açma zamanı olan Mart sonuna kadar devam eder. Bu zaman aralığından sonra sepetlik dallar kesilmez kesilse de işe yaramaz. Bende Eylül ve Mart ayı aralığında ormanları dolaşarak ham fındık ararım uygun olanları seçerek keserim ve sepetlik için evin kapısında temizledikten sonra evde yapmaya başlıyorum. Önce örülecek hale getiriyorum ve yapmaya başlıyorum. Siparişe göre sepet yapıyorum. Kimine dekor için kimine ihtiyaç için yapıyorum. Bizim köylerde bahçeye yemek taşımak için büyük sepet yapıyorum. Meyve toplamak içinse küçük sepetler yapıyorum. Bir sepeti yapmak bir günü buluyor ve 30 ila 50 TL arasında büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi'nde sepetçiliği öğretiyor

Bu mesleği yaşatmak adına Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik de yaptığını kaydeden Mustafa Yahşi, "Bu mesleği ben bir gelenek olarak yaşatmaya çalışıyorum. Bu meslek ölmesin diye Espiye Halk Eğitim Merkezi'nde yok olmaya yüz tutmuş meslek olarak usta öğreticilik yapıyorum. Kursiyerler aracılığıyla şimdiye kadar birçok kişiye öğretme imkanım oldu. Buda beni çok mutlu ediyor. İstiyorum ki bu meslek de birçok meslek gibi zamana karşı yok olmasın" ifadelerini kullandı.

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haber
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haber
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Zekeriya Birkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kalben Hadise Seda Sayan Chloe Loughnan
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Dede mesleğini gelecek kuşaklara öğreterek yaşatmaya çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:09:09. #1.14#
title