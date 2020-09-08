Dede mesleğini böyle yaşatıyor, kamyoneti tatlıcıya dönüştürdü Dede mesleğini böyle yaşatıyor, kamyoneti tatlıcıya dönüştürdü Şanlıurfa'da yaşayan Abdulbaki Sugartin, Sivas'ta askerlik yapan arkadaşının tavsiyesi üzerine Sivas'a yerleşti, 60 bin TL'ye harcayarak tatlı tezgahına dönüştürdü kamyonda hem üretim hemde satış yapıyor Şanlıurfa'da yaşayan...

Dede mesleğini böyle yaşatıyor, kamyoneti tatlıcıya dönüştürdü

Şanlıurfa'da yaşayan Abdulbaki Sugartin, Sivas'ta askerlik yapan arkadaşının tavsiyesi üzerine Sivas'a yerleşti, 60 bin TL'ye harcayarak tatlı tezgahına dönüştürdü kamyonda hem üretim hemde satış yapıyor

SİVAS - Şanlıurfa'da yaşayan Abdulbaki Sugartin, Sivas'ta askerlik yapan arkadaşının tavsiyesi üzerine Sivas'a yerleşerek 60 bin TL'ye harcayarak tatlı tezgahına dönüştürdü kamyonda hem üretim hemde satış yapıyor

25 yaşındaki Abdulbaki Sugartin dedesinden ve babasından kalan tatlıcılık mesleğini adeta tatlıcıya dönüştürdüğü kamyonetle Sivas'ta devam ettiriyor. Sugartin, kentte askerlik yapan arkadaşı Murat Karaağaç'ın tavsiyesi üzerine Sivas'a yerleşti. İki arkadaş 60 bin TL'ye dönüştürdükleri kamyonetle yol kenarında tatlı satışı yapıyor. Arabasının arka kısmında tatlı üreten Sugartin, ön kısmındaki küçük bir bölmede tatlılarını satışa sunuyor. Kilosu 20 TL olan susamlı tatlıdan günde 40-45 kilo kadar satılıyor. Aslen Şanlıurfa'lı olan Sugartin'in akrabaları da Türkiye'nin dört bir yanında bu işi yapıyor.

Kilosu 20 TL, günlük 45 kilo satılıyor

Şanlıurfalı Abdulbaki Sugartin, tatlının yapımının zor olduğunu ve kilosunun 20 TL olduğunu belirterek, "Tatlımızın özelliği Güneydoğu ve doğunun meşhur bir tatlısıdır. Bazı tatlılar pek ilgi çekmez. Bizim yaptığımız tatlıların farkı şudur; orijinal malzeme kullanıyoruz. Fiyatı belki yüksek olabilir. Malzemesi orijinal olduğundan dolayı fiyatı yüksek biraz. Yapması biraz zordur. Herkes onu çabuk çabuk yapamaz. Bende 2 sene ustanın yanında çalıştım. İlgi var. Satışlarımız güzel. Kilosunu 20 liradan satıyoruz. Günde 40-45 kilo satıyoruz. Maliyeti şu şekilde aracımı 40 bin lira civarında aldım. Kasası o dur budur derken 20 bin liraya mal oldu. Aracım 55-60 bin liraya mal oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA