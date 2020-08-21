Dede mesleği nal üreticiliğini yaşatıyor
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Dede mesleği nal üreticiliğini yaşatıyor

NEVŞEHİR'de yaşayan Ahmet Odabaşı (62), daha çok kırsal kesimde kullanılan at ve katırlar için, dedesinden miras kalan nal üreticiliği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Dede mesleği nal üreticiliğini yaşatıyor
21.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:36

NEVŞEHİR'de yaşayan Ahmet Odabaşı (62), daha çok kırsal kesimde kullanılan at ve katırlar için, dedesinden miras kalan nal üreticiliği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Evli 2 çocuk babası Ahmet Odabaşı, Nevşehir Sanayi Sitesi'nde 50 yılı aşkın zamandan bu yana dedesi İbrahim Odabaşı'dan miras kalan nal üreticiliğini oğlu İbrahim ile birlikte yapıyor. Odabaşı, ürettiği nalları, talebe göre çeşitli il ve ilçelere gönderiyor. Mesleklerinin tükenme noktasına geldiğini belirten Odabaşı, "Nal üretimi mesleğinin artık son ustasıyız. Benimle birlikte bu sanatı yapan bir amca daha var, o da artık 75 yaşında. Ulaşımda ve taşımada at, eşek ve katır artık pek kullanılmıyor. Bizler de günlük olarak ürettiğimiz yaklaşık 100 adet nalı, talep halinde civar köy, belde, ilçe ve istek olması halinde değişik şehirlere göndererek geçimimizi sağlayabiliyoruz. Zaten mesleğe ilgi olmadığı için yanımızda çırak da çalışmıyor. Sadece oğlum ile birlikte bu işi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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