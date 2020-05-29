Dede Korkut'un namazgâhında binlerce kişi buluştu
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Dede Korkut'un namazgâhında binlerce kişi buluştu

Eskişehir Dede Korkut Parkı içinde bulunan Mihriye Hatun Camii'de, cuma namazı için bir araya gelen binlerce kişilik cemaat, sosyal mesafe ve belirlenen kurallara uygun olarak namazlarını kıldılar.

Dede Korkut'un namazgâhında binlerce kişi buluştu
29.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:21

Eskişehir Dede Korkut Parkı içinde bulunan Mihriye Hatun Camii'de, cuma namazı için bir araya gelen binlerce kişilik cemaat, sosyal mesafe ve belirlenen kurallara uygun olarak namazlarını kıldılar.

Namaz için belirlenen alana gelen vatandaşlara olumsuz hava koşulları nedeniyle yağmurluk ve maske dağıtımı gerçekleşti. Aynı zamanda girişlere yerleştirilen dezenfektanları da kullanmaları belirtildi. Dede Korkut'un namazgahı olarak bilinen camide, namaz kılınmasına belirlenen kurallar ve vakitlerde devam edilecek.

İl Müftüsü Bekir Gerek: "Vatandaşlarımız Cuma'yı çok özlemişti"

Eskişehir genelinde 435 cami de cuma namazı kılındığını belirten Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Eskişehir'imizde tam 435 mekanda cuma namazı kılındı. Bunların 80 tanesi cami avlusu dışı, geri kalanları da cami avlularında kılındı. Özellikle vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği park alanlarını tercih ettik. Vatandaşlarımız Cuma'yı çok özlemişti. Birlikte öngördüğümüz gibi yaklaşık 10 bin kardeşimizle birlikte cuma namazı kıldık. Vatandaşlarımız girişlerde dezenfektan kullandı ve önceden işaretlenen yerlerde saf tuttu. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, herkes seccadesini kendisi getirdi. Herkes kurallara ve verilen talimatlara uygun bir şekilde bugün uzun bir aradan sonra cuma namazı kılmış olduk. Bundan çok büyük bir bahtiyarlık duyduk. Vatandaşlarımızın da Cuma'yı çok özlediklerini hep beraber görmüş olduk." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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