Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği
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Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği

24.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:24
Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından yürütülecek olan 2,6 milyon TL bütçeli "Bamsı Beyrek (Beyböyrek) Seyir Terası" projesinin destek sözleşmesi, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından yürütülecek olan 2,6 milyon TL bütçeli "Bamsı Beyrek (Beyböyrek) Seyir Terası" projesinin destek sözleşmesi, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer alan Dede Korkut hikayelerinin başkahramanı olan Bamsı Beyrek'in ismini taşıyan seyir terası projesi, şehrin hakim noktası konumundaki Duduzar tepesinde uygulanacak ve bu sayede kültürel mirasın yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanacak.

Bayburt ilinin sahip olduğu kültür ve turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılmasına güçlü bir zemin oluşturulması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Duduzar tepesi eteklerinde 50 metrekarelik seyir terası ve 500 metrekare alana sahip kır kahvesi inşa edilecek. Ayrıca 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 m yükseklikte bulunan zipline macera parkının yer alacağı doğa sporları ve dağ şenlikleri merkezi oluşturularak kültür, doğa ve alternatif turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Proje amaçlarının gerçekleştirilmesi neticesinde Bayburt'un "Dede Korkut" teması çerçevesindeki markalaşma ve bölgesel kalkınma sürecine katkı sağlanmış olacak. - ERZURUM

Dede korkut kültürel mirasına KUDAKA desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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