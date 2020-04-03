DEDAŞ'tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama
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Dicle Elektrik Dağıtım, Güncel

DEDAŞ'tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' uygulamasına geçileceğini açıkladı.

03.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:44
DEDAŞ'tan elektrik faturalarının okunmasına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' uygulamasına geçileceğini açıkladı. Düzenlemenin karantinaya alınan ve idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerlerde geçerli olunacağı kaydedildi.

DEDAŞ tarafından sayaç okumalarına ilişkin olarak hem çalışanların hem de vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olarak saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunu sağlayacak 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' uygulamasına geçileceği belirtildi. Açıklamada, "Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin 3 ay süreyle uygulanacak ve vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek kıyasen fatura düzenlemesiyle sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacaktır. Düzenleme gereği uygulanacak yöntem, mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen yapılacak faturalandırma şeklinde olacaktır. Sayacın okuma işlemi yapıldığı tarihte gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme, mahsuplaşma işlemi yapılacak olup mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır. Mahsuplaşmaya yönelik olarak tüketici itirazları kurumumuz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek olup dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda ise söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır. Öte yandan, EPDK tarafından da takip edilecek olan fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgilere vatandaşlarımız ilgili şirketlerin ve DEDAŞ'ın internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden ulaşabilecektir. Bununla birlikte, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları da ertelenecektir. Ayrıca yine bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkan oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletmesi önem arz etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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