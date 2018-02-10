Dedaş'tan Çiftçilere Borç Uyarısı

Mardin'de elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin, elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm uyarılara ve tanınan imkanlara rağmen elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriğinin kesileceği belirtildi.

Çiftçilerin mağdur olmaması için borçlarını zamanında ödemelerinin istendiği açıklamada, "Daha önce defalarca yaptığımız çağrılar ve gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere rağmen borcunu ödemek için hiçbir girişimde bulunmayan tarımsal sulama müşterilerimizin enerjisi 12 Şubat 2018'den itibaren kesilecektir. Borcu bulunanlara ait trafoların fiziki bağlantısı kesilecek ve hatları toplanacak, ayrıca borçların tahsili için icra takibi başlatılacaktır." uyarısı yapıldı.