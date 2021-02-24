DEDAŞ'tan bir kişinin trafoda akıma kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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DEDAŞ'tan bir kişinin trafoda akıma kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama Açıklaması

24.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:56
DEDAŞ'tan bir kişinin trafoda akıma kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, kırsal mahallede yer alan trafoda bir kişinin akıma kapılarak ölmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, kırsal mahallede yer alan trafoda bir kişinin akıma kapılarak ölmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, merkez Haliliye ilçesi kırsal Şenocak Mahallesi'nde bir kişinin trafoda akıma kapılarak ölmesi üzerine jandarma ekiplerinin bildirmesiyle olay yerine ekip gönderildiği belirtildi.

Ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelemede mahallede hizmet veren elektrik trafo binamıza kimliği belirsiz kişiler tarafından kapı kilidi kırılmak suretiyle girildiği belirlenmiştir. 3 kişi oldukları belirlenen şahıslar tarafından içerde ateş yakıldıktan sonra, bina içindeki tel kafesi açıp gerilim trafosunun olduğu bölüme girmeye çalışırken bir kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Olay yerinin fotoğrafları ve bulunan eşyalar soruşturmayı yürüten adli makamlara teslim edilmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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