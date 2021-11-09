Dedaş'ın jandarma eşliğinde sayaç kontrolüne gitmesine vatandaştan tepki

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Dicle Elektrik (Dedaş) ekiplerinin sayaç kontrolüne çok sayıda jandarma, zırhlı araç ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gitmesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Kimsenin karşı çıkmadığı halde Dedaş'ın askerle geldiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin konuya el atmalarını istedi.

Şanlıurfa'da özel elektrik sağlayıcı firma olarak hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (Dedaş), Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesinde sayaç ve kaçak elektrik denetimi yaptı. Ekiplerin mahalleye çok sayıda jandarma, zırhlı araç ve TOMA eşliğinde gitmesi tepkilere neden oldu. Bugüne kadar Dedaş ekiplerine en ufak bir sıkıntı çıkartmadıkları halde asker, zırhlı araç ve TOMA eşliğinde gelmelerinin yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, devletin askerini meşgul etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Abdulvahit Alakuş, "Ben asker eşliğinde neden geldiklerini görevlilere sordum ama bana söylemediler. Ben onlara, biri size bir şey mi diyor ki siz devletin askerini kullanarak geliyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz dedim, bir cevap vermediler" ifadelerini kullandı.

Jandarma eşliğinde sayaç kontrolü yapan ekipler, daha sonra başka bir mahalleye gitmek için yola çıktı. - ŞANLIURFA