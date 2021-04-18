Dedaş görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik
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Dedaş görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik

Dedaş görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kısıtlama günün sivil kıyafet ve araçla gezen şüpheli şahıslar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kısıtlama günün sivil kıyafet ve araçla gezen şüpheli şahıslar ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine giden polis ekipleri, mahalleliye kendilerini tanıtmadıkları iddia edilen şahısların Dicle Edaş çalışanları olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesinde yaşandı. Kısıtlama gününde sivil kıyafet ve sivil araçla mahallede gezen iki şüpheli şahıs gören vatandaşlar muhtara haber verdi. Mahallede dolaşan şahısların yanına giden Muhtar Ali Çin, kim olduklarını ve mahallede ne yaptıklarını sordu. İddiaya göre şahıslar, muhtara kim olduklarını söylemeyerek "Sana ne" deyince tartışma yaşandı. Tartışmaya mahalleli de katılınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, şahısların Dicle Edaş (Dedaş) çalışanı olduğunu belirledi.

Olaya tepki gösteren Mahalle Muhtarı Ali Çin, "Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün mahallede gezerek şüpheli hareketler yapıyorlar. Mahalleli de doğal olarak bunlardan şüphelendi ve bana haber verdi. Yanlarına gidip kim olduklarını ve mahallede ne yaptıklarını öğrenmek en doğal hakkımız. Kim olduklarını söylemeyerek hakarete varan şekilde cevap vermeleri çok yanlış" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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