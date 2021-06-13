DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan Aşağı Karınca Mahallesi'ne, DEDAŞ ekipleri jandarma ve TOMA'larla geldi Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan...

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi

Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan Aşağı Karınca Mahallesi'ne, DEDAŞ ekipleri jandarma ve TOMA'larla geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sakinleri 7 aydır elektrikleri kesik olduğu için eylem yapan Aşağı Karınca Mahallesi'ne, Dicle Elektrik ekipleri jandarma ve zırhlı araçlarla geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karınca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2 gün boyunca elektrikleri gelmediği için 'elektrik duasına çıktı. DEDAŞ, elektrik duasına çıkan mahalleliyi mahkemeye verdi. Savcı ise takipsizlik kararı verdi.

DEDAŞ ekipleri, jandarmayı da yanlarına alarak borçlarını geciktirdikleri iddia edilen mahalleye geldi. Ekiplerin geldiğini gören mahalleli, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde DEDAŞ ekipleriyle birlikte çok sayıda zırhlı araç, TOMA ve içerisinde askerlerin olduğu otobüsün mahalleye geldiği gözlendi.

Mahalleli tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, DEDAŞ ekiplerinin çok sayıda jandarma ekibiyle birlikte gelmesine tepki gösterdi. Ekipler, sulamada kullanılan elektrik tellerini kesti. Mahalleli telleri kesip dönen ekipleri, ellerinde Türk bayrakları ile alkışlayarak protesto etti. Ekipler ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı.

DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi
DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi
DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi
DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da tıra arkadan çarpan sürücü araç içinde sıkışarak can verdi
Bursa'da tıra arkadan çarpan sürücü araç içinde sıkışarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Fatma Turgut Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEDAŞ ekipleri, mahalleye zırhlı araç ve TOMA'larla birlikte girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 17:08:23. #1.15#

title