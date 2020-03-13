DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, köy okulunu ziyaret etti Dicle Elektrik (DEDAŞ) Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köy okulunu ziyaret etti.

Dicle Elektrik (DEDAŞ) Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köy okulunu ziyaret etti.

DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, Kömürcü köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Berus, öğrencilere "Enerjik Hikayeler" adlı hikaye kitabı, kalem seti ve balon dağıttı.

Kaynak: AA