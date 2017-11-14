Dedaş Arıza Sayısını Düşürdü

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (DEDAŞ), hizmet verdiği bölgede 2012'de 30 bin olan ana hat arıza sayısını 3 bin 500'e indirdiği bildirildi.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "fider açma" olarak bilinen ana hat arızalarının en çok yaşandığı Şanlıurfa'da kesintilerin 16 binden bine düşürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, DEDAŞ'ın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan hizmet bölgesinde yaptığı yatırımlarla ana hattı devre dışı bırakarak geniş kitleleri etkileyen elektrik kesintilerini en aza indirdiği ifade edildi.



Özelleştirme sonrasında bölgeye ciddi yatırım yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, müşterilerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği kriterlerde enerji vermek için gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesini fazlasıyla almaya başladı. Özelleşme öncesi Dicle bölgesinin fider açma sayısı diğer dağıtım şirketlerinin 5 katına yakındı. Şimdi, Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında sayı bakımından en iyi durumda olan şirketlerden biriyiz. Elektrik dağıtım sektöründe fider açma olarak isimlendirilen arıza sayısı bölge genelinde 30 binden 3 bin 500'e kadar düştü."