Decathlon SANKO Park'ta açıldı

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park'ta açtı.

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park'ta açtı.

Avrupa'nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon'ın 40'ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park'ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor.

Sanko Park 1'inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan Decathlon mağazasında fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı