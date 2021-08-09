Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelmektedir?
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Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelmektedir?

Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelmektedir?
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Son Dakika: E-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Bunu öğrenen vatandaşlar decacorn ne demek, ne anlama gelir? Diye araştırmaktadırlar. Peki, Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelmektedir?

Son Dakika: Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkararak 'Decacorn' tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Böylelikle Decacorn ünvanına sahip oldu. Decacorn kelimesini merak eden vatandaşlar ise Decacorn ne demek? diye araştırmaktadır. Peki, Decacorn ne demek? Decacorn nedir, ne anlama gelmektedir? İşte detaylar haberimizde…

DECACORN NE DEMEK?

Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures'ın kurucusu Aileen Lee tarafından 'Unicorn' olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur.

Decacorn, girişim sermayelerinin değerlendirilmesinde önem arz ediyor. Değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılan Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır. Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures'ın kurucusu Aileen Lee tarafından 'Unicorn' olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Bu noktada türetilen ve kelime anlamı ''onboynuz'' olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır.

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