Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
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Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi

Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi

EDİRNE ve Bulgaristan'da yaşanan son yağışlarla birlikte debisi bir haftada 4 kat artarak 78/metreküp saniyeye yükselen Tunca Nehri'nde, 'sarı alarm' verildi.

EDİRNE ve Bulgaristan'da yaşanan son yağışlarla birlikte debisi bir haftada 4 kat artarak 78/metreküp saniyeye yükselen Tunca Nehri'nde, 'sarı alarm' verildi.

Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde sağanak yağış, Tunca Nehri'nin debisini son bir haftada 4 kat artırdı. 2 nisan günü Suakacağı istasyonunda 20/metreküp saniye olan nehrin debisi bugün 78/metreküp saniyeye yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi. Nehir, Tunca Köprü'nün bulunduğu bölge ve Sarayiçi kesiminde yer yatağından taşma noktasına geldiği görüldü. 

Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükselirken, taşkın riski bulunmadığı belirtildi.

 


Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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