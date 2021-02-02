Debisi artan Ergene Nehri için 'sarı alarm' (2)
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Debisi artan Ergene Nehri için 'sarı alarm' (2)

02.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:39
Debisi artan Ergene Nehri için 'sarı alarm' (2)

ERGENE'YE 'TURUNCU', MERİÇ VE TUNCA'YA 'SARI' ALARMEdirne'de sağanak yağış ve karların erimesiyle nehirlerin debileri de artmaya devam ederken, sabah saatlerinde debisi 170 metreküp/saniyeye ulaşan ve 'sarı' alarm uyarısında bulunulan Ergene Nehri'nin debisinin Yenicegöre istasyonunda...

ERGENE'YE 'TURUNCU', MERİÇ VE TUNCA'YA 'SARI' ALARM

Edirne'de sağanak yağış ve karların erimesiyle nehirlerin debileri de artmaya devam ederken, sabah saatlerinde debisi 170 metreküp/saniyeye ulaşan ve 'sarı' alarm uyarısında bulunulan Ergene Nehri'nin debisinin Yenicegöre istasyonunda 247 metreküp/saniyeye yükselmesi üzerine, DSİ alarm seviyesini 'turuncu'ya çevirdi.DSİ, debileri, Suakacağı istasyonunda bir günde 54 metreküp/saniyeden 107 metreküp/saniyeye çıkan Tunca Nehri ile İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1038 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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