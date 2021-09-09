Deathloop sistem gereksinimleri açıklandı
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Deathloop sistem gereksinimleri açıklandı

Deathloop sistem gereksinimleri açıklandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Minimum ekran kartı gereksinimi Nvidia GTX 1060 olarak belirtildi

Geliştiriciliğini Arkane Studios'un üstlendiği birincil şahıs nişancı-aksiyon oyunu Deathloop için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 14 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek yeni Bethesda oyunu Deathloop PC ve PS5 platformlarına özel olacak.

Deathloop minimum sistem gereksinimleri (PC)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400  2.80GHz/ AMD Ryzen 5 1600

Hafıza: 12 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB)/ AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: 12

Depolama: 30 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-9700K  3.60GHz/ AMD Ryzen 7 2700X

Hafıza: 16 GB

Ekran kartı: Intel Core i7-9700K 3.60GHz/ AMD Ryzen 7 2700X

DirectX: 12

Depolama: 30 GB boş alan

Ultra sistem gereksinimleri (4K 60FPS)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz/ AMD Ryzen 7 3800XT

Hafıza: 16 GB

Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB)/ AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

DirectX: 12

Depolama: 30 GB boş alan

Kaynak: Playerbros

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