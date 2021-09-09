Deathloop sistem gereksinimleri açıklandı
Minimum ekran kartı gereksinimi Nvidia GTX 1060 olarak belirtildi
Geliştiriciliğini Arkane Studios'un üstlendiği birincil şahıs nişancı-aksiyon oyunu Deathloop için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 14 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek yeni Bethesda oyunu Deathloop PC ve PS5 platformlarına özel olacak.
Deathloop minimum sistem gereksinimleri (PC)
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz/ AMD Ryzen 5 1600
Hafıza: 12 GB
Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB)/ AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: 12
Depolama: 30 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz/ AMD Ryzen 7 2700X
Hafıza: 16 GB
Ekran kartı: Intel Core i7-9700K 3.60GHz/ AMD Ryzen 7 2700X
DirectX: 12
Depolama: 30 GB boş alan
Ultra sistem gereksinimleri (4K 60FPS)
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz/ AMD Ryzen 7 3800XT
Hafıza: 16 GB
Ekran kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB)/ AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)
DirectX: 12
Depolama: 30 GB boş alan
Kaynak: Playerbros