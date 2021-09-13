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Deathloop İnceleme Puanları Belli Oldu

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Deathloop İnceleme Puanları Belli Oldu

deathloop-inceleme-puanlari-oldukca-yuksek

Prey ve Dishonored serilerinin arkasındaki Arkane'in yeni oyunu Deathloop inceleme puanları ile göz dolduruyor

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Playstation 5 ve PC için çıkacak olan Deathloop inceleme puanları ile göz dolduruyor.

Bethesda'ya bağlı, Prey ve Dishonored gibi serilerin arkasındaki Arkane Studios'un geliştirdiği rogue-like benzeri shooter oyunu Deathloop'un inceleme puanları ambargonun kalkmasıyla birlikte ortaya çıktı. Konsol tarafında PlayStation 5'e zaman sınırlı özel olan yapım, birçok eleştirmenden oldukça yüksek notlar ve övgüler aldı.

14 Eylül'de çıkış yapacak olan Deathloop'un Metacritic ortalaması şu anda 40 inceleme üzerinden 90 puanda iken, OpenCritic ortalaması ise 49 inceleme ile 88 puanda duruyor.

Kritiklerden öne çıkanlar arasında Eurogamer, "Deathloop, Arkane'in en sürpriz oyunu olmayabilir ancak en iyisi" derken, Game Informer, "Deathloop'ta ölmek eğlenceli, öldürmek çok daha eğlenceli ve hepsi yılın en iyi oyunlarından biri olarak sonuçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öne çıkan Deathloop inceleme puanları şöyle

(Aksi belirtilmediği sürece notlar 10 üzerindedir)

Eurogamer - "Essential"

ACG - "Wait for Sale"

IGN - 10

GamesRadar + - 4.5/5

Easy Allies - 8

PC Gamer - 89/100

Metro GameCentral - 7

Push Square - 8

Game Informer - 9

GameSpot - 10

Destructoid - 9

TheSixthAxis - 10

VG247 - 5/5

Attack of the Fanboy - 4.5/5

Windows Central - 4.5/5

PlayStation Universe - 10

PCGamesN - 10

VGC - 5/5

CGMagazine - 8.5

Inverse - 8

TheGamer - 5/5

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