Death Stranding Playstation 4 ve PC'de 5 milyon adet kopya sattı

Hideo Kojima'nın bir sonraki yapımı Death Stranding Director's Cut Eylül ayında geliyor

Oyunseverlerin onu Metal Gear Solid serisi ile tanıdığı, dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden biri olan Hideo Kojima'nın son oyunu Death Stranding'in Playstation 4 ve PC'de elde ettiği satış rakamları açıklandı. Kojima Productions şirketinin yetkililerinden Jay Boor'un belirttiğine göre, Death Stranding çıktığı 2019 yılından bu yana toplamda beş milyon adet kopya sattı.

Kojima Productions Yayın Müdürü Jay Boor:

"Kojima Productions adı altında geliştirilen ilk oyun olan Death Stranding, satış açısından bakıldığında oldukça iyi bir performans sergiledi. 2021 yılı itibariyle oyun Playstation 4 ve PC'de toplamda beş milyon satış rakamına ulaştı."

Death Stranding'in PC'deki performansını optimize etme ve geliştirme amacıyla Decima adında oyun motoru kullanıldı. Genellikle Playstation oyunlarını PC'ye getirmek isteyen firmaların başvurduğu motorla geliştirilen oyunlar arasında Until Dawn ve Zero Dawn gibi yapımlar bulunuyor. Ayrıca Death Stranding piyasaya sürüldükten sonra oyuna DLSS 2.0 desteği de getirilmişti.

Kaynak: Playerbros