Death Stranding PC sürümünün geliri ne kadar oldu?

Bu rapora bakıldığında geçtiğimiz sene PC platformunda olan Kojima Productions imzalı olan Death Stranding'in kısa zamanda satış rakamı konusunu açıkladı.

Death Stranding gibi önemli oyunların dağıtım haklarına sahip olan 505 Games'in içerisinde bulunduğu önemli şirketleri Digital Bross bünyesinde barındırmaktadır. Digital Bros altı aylık bir mali raporunu yayınladı. Bu rapora bakıldığında geçtiğimiz sene PC platformunda olan Kojima Productions imzalı olan oyunun kısa zamanda satış rakamı konusunu açıkladı. Satış rakamları açıklandığı zaman da çok kısa bir zaman içerisinde ciddi gelirler elde edildiğini görüyoruz.

Death Stranding Oyunun PC sürümü 23 milyon Euro gelir getirdi

İlk olarak PST platformu üzerinde çıkan oyunun geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde PC platformu için çıkmıştı. Çıkışından yalnızca beş veya altı ay sonraki PC platformundaki sürümü 23 Milyon Euro tarzında önemli bir gelir başarısı elde etmiştir. Yani 2021 satışları ise bu rapor içerisinde henüz yer almıyor diyebiliriz. Muhtemelen bu sene Death Stranding'in satışında ciddi bir artış olduğunu düşünüyoruz. Özellikle NVidia DLSS 2.0 desteğiyle beraber oyunun PC sürümünde çok daha iyi bir performans gösterdiği biliniyor.

Kaynak: Playerbros