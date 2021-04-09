Death Stranding PC sürümünün geliri ne kadar oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Death Stranding PC sürümünün geliri ne kadar oldu?

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Death Stranding PC sürümünün geliri ne kadar oldu?

Bu rapora bakıldığında geçtiğimiz sene PC platformunda olan Kojima Productions imzalı olan Death Stranding'in kısa zamanda satış rakamı konusunu açıkladı.

Death Stranding gibi önemli oyunların dağıtım haklarına sahip olan 505 Games'in içerisinde bulunduğu önemli şirketleri Digital Bross bünyesinde barındırmaktadır. Digital Bros altı aylık bir mali raporunu yayınladı. Bu rapora bakıldığında geçtiğimiz sene PC platformunda olan Kojima Productions imzalı olan oyunun kısa zamanda satış rakamı konusunu açıkladı. Satış rakamları açıklandığı zaman da çok kısa bir zaman içerisinde ciddi gelirler elde edildiğini görüyoruz.

Death Stranding Oyunun PC sürümü 23 milyon Euro gelir getirdi

İlk olarak PST platformu üzerinde çıkan oyunun geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde PC platformu için çıkmıştı. Çıkışından yalnızca beş veya altı ay sonraki PC platformundaki sürümü 23 Milyon Euro tarzında önemli bir gelir başarısı elde etmiştir. Yani 2021 satışları ise bu rapor içerisinde henüz yer almıyor diyebiliriz. Muhtemelen bu sene Death Stranding'in  satışında ciddi bir artış olduğunu düşünüyoruz. Özellikle NVidia DLSS 2.0 desteğiyle beraber oyunun PC sürümünde çok daha iyi bir performans gösterdiği biliniyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Death Stranding PC sürümünün geliri ne kadar oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:46:39. #1.15#
title