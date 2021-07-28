Death's Door yayın haftasında 100 bin'den fazla oyuncuya ulaştı!
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Death's Door yayın haftasında 100 bin'den fazla oyuncuya ulaştı!

Death's Door yayın haftasında 100 bin'den fazla oyuncuya ulaştı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Geliştirici Acid Nerve, yeni bağımsız oyun Death's Door'un 20 Temmuz'da yayınlanmasını takip eden haftada 100 bin'den fazla oyuncu tarafından oynandığını Twitter hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu. İşte detaylar!

Bağımsız geliştirici Acid Nerve, Death's Door'un çıkış yaptığı ilk haftada etkileyici bir şekilde 100 bin oyuncu tarafından oynandığını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyun benzersiz sanat tarzıyla oyuncuları büyülemeyi başardı. Ayrıca, birçok eleştirmen tarafından The Legend of Zelda serisi ve Hollow Knight dahil olmak üzere önemli yapımlarla karşılaştırmaları yapıldı.

Acid Nerve, Death's Door'un ilk haftasında yakaladığı bu başarıyı resmi Twitter hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Xbox ve PC kullanıcılarına destekleri için teşekkür eden geliştirici, oyunun eleştirmenler tarafından aldığı yüksek övgü için çok mutlu olduklarını duyurdu.

Death's Door yayın haftasında 100 bin'den fazla oyuncuya ulaştı!

Death's Door, PlayStation ve Nintendo Switch için de çıkmış olsaydı, ilk haftasındaki inanılmaz lansman sayısınını katlayacağı öngörülebilirdi. Death's Door için daha fazla konsol sürümünün planlanıp planlanmadığı bilinmemekle birlikte, etkileyici oyuncu sayısı, gerçekleşmesi durumunda ne kadar başarılı olabileceğini gösteriyor.

Oyun, grafikleriyle gerçekçiliği hedeflemese de, yeni nesil donanımdan ve yüksek özellikli PC'lerden tam olarak yararlanıyor. Yani bu demek oluyor ki, Switch gibi daha düşük özellikli konsollarda performans sınırlandırılabilir. Ayrıca oyun, Xbox Series X/S için optimize edildi. Yani, Xbox Series X'e sahip olanlar oyunu daha hızlı yükleme süreleri, geliştirilmiş görseller ve 60 FPS kare hızıyla 4K Ultra HD bir şekilde oynayabilirler. Death's Door'un bu ses getiren başarısı, gelecekte daha fazla platformda olacağı anlamına geliyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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