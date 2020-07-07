Death of Me Filmi Death of Me filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Death of Me filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Egzotik bir adada geçen “Death of Me”, bir önceki yaşadıkları olayları hatırlamayan bir çifte (Luke Hemsworth ve Maggie Q) odaklanıyor. Çift, buldukları bir videoda gönüllü bir şekilde bir ayine katıldıklarını görüyor. Videodaki ayinin sonunda, açıklanamayacak bir şekilde erkek eşini öldürüyor.

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Senaryo: David Tish, James Morley III, Ari Margolis

Oyuncular: Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat, Kelly B. Jones, Michael S. New, Angel Ladao, Rome Romanne

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Death of Me

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 02.10.2020

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Kaynak: InterSinema.com