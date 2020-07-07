Death of Me Filmi
Death of Me filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Death of Me filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Egzotik bir adada geçen “Death of Me”, bir önceki yaşadıkları olayları hatırlamayan bir çifte (Luke Hemsworth ve Maggie Q) odaklanıyor. Çift, buldukları bir videoda gönüllü bir şekilde bir ayine katıldıklarını görüyor. Videodaki ayinin sonunda, açıklanamayacak bir şekilde erkek eşini öldürüyor.
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
Senaryo: David Tish, James Morley III, Ari Margolis
Oyuncular: Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat, Kelly B. Jones, Michael S. New, Angel Ladao, Rome Romanne
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Death of Me
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 02.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com