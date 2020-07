Death of Me Filmi Death of Me filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Death of Me filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Egzotik bir adada geçen “Death of Me”, bir önceki yaşadıkları olayları hatırlamayan bir çifte (Luke Hemsworth ve Maggie Q) odaklanıyor. Çift, buldukları bir videoda gönüllü bir şekilde bir ayine katıldıklarını görüyor. Videodaki ayinin sonunda, açıklanamayacak bir şekilde erkek eşini öldürüyor. Yönetmen: Darren Lynn Bousman Senaryo: David Tish, James Morley III, Ari Margolis Oyuncular: Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat, Kelly B. Jones, Michael S. New, Angel Ladao, Rome Romanne Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Death of Me Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 02.10.2020 Death of Me Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com