Death Coming, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu

Bu hafta Epic Games Store kütüphanenize yeni bir oyun daha eklenecek. Epic Games, Death Coming oyununu ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu hafta Epic Games Store kütüphanenize yeni bir oyun daha eklenecek. Epic Games, Death Coming oyununu ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Önümüzdeki hafta hangi oyunun sunulacağı şimdilik belirsiz. Ücretsiz Oyunlar kısmında Gizemli Oyun olarak görünüyor. Bakalım amerika menşeli yayıncı karşımıza hangi yeni ücretsiz oyunla çıkacak?

Death Coming

NEXT Studios tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Death Coming, çizgisel oynanış sunmayan bir bulmaca oyunu. Ölüm Meleği rolünde olacağınız oyunda, hedefiniz ise tahmin edebileceğiniz üzere ölüme sebebiyet vermek ve sonrasında da öldürdüklerinizin ruhlarını toparlamak olacak.

Oyun çizgisel bir oynanış sunmadığı için infazlarınızı farklı yollardan gerçekleştirebileceksiniz. Yani bir nesne ile birden fazla ölüm gerçekleştirebileceğiniz gibi görevinizi de birden farklı yoldan tamamlayabileceksiniz.

Oldukça eğlenceli bir oynanışı olan Death Coming ilginizi çekmişse ve ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, 14 Nisan 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda oyuna kalıcı olarak sahip olabileceksiniz.

Son olarak, Epic Games Store üzerinden dağıtılan ücretsiz oyunlara sahip olabilmek için iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Keyifli oyunlar dilerim.