DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine operasyon

Deaş ve El-Kaide/HAD terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 11 ilçede 16 adrese yapılan baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin vdevam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet