Deaş ve El-Nusra Operasyonunu Polis Kamerasında

İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Nusra'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü DAEŞ ve El-Nusra örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesi ile 6 kişiye operasyon düzenledi. Bu kişileri yakalamak için harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, yapılan aramalarda tamamı Türk 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülürken, adreslerde tabanca, kesici alet, örgütsel doküman, 'cihad' içerikli kitaplar ve dijital malzemeler ele geçirildi.



HÜCRE EVİNİN DUVARINDA ZERKAVİ'NİN POSTERİ



Öte yandan terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyon, polis kamerasından da kaydedildi. Havadan ve karadan kaydedilen görüntülerde, ele geçirilen örgütsel filamaların yanısıra, duvarda asılı duran Irak'ta öldürülmeden önce DAEŞ'in temellerini atan El-Kaide'nin Irak Lideri Ebu Musab el-Zerkavi'nin elinde otomatik silahlarla çekilmiş posteri dikkat çekiyor.



(İHA)