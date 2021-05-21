Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerine yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.Ç. ve M.A.Ö. tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi yakalamıştı.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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