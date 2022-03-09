DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu - Haberler

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DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu. Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

El Kaide, Gazete, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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