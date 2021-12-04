DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı - Haberler
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DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

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