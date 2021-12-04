DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı
DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - DEAŞ ve El-Kaide örgütlerine operasyon: 10 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD bağlantılı şüphelilere yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.