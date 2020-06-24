DEAŞ ve El Kaide'nin hücre evlerine özel harekat destekli operasyon
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DEAŞ ve El Kaide'nin hücre evlerine özel harekat destekli operasyon

Denizli'de DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin hücre evlerine özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

DEAŞ ve El Kaide'nin hücre evlerine özel harekat destekli operasyon
24.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:16

Denizli'de DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin hücre evlerine özel harekat polisi destekli eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Film sahnelerini aratmayan baskınlarda 2 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan hücre evlerinde ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren 2 şahsın yasadığı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ardından Denizli'ye geldiklerinden belirlenmesi üzerine TEM ekipleri harekete geçti.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda şahısların kaçma ihtimaline karşı hücre evleri havadan drone ile gözetlendi. Baskın yapılan evlerde El Kaide üyesi Türk vatandaşı ile DEAŞ üyesi Irak vatandaşı bir şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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