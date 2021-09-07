"DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı" gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı
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"DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı" gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı

'DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı' gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 1. mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy" isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Böylece Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy'in ismi söz konusu listeden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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"DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı" gerekçesiyle mal varlığı dondurulan kişi hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı - Haberler
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