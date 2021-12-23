"DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler" listesine eklenen Afgan uyruklunun mal varlığı donduruldu

"Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine eklenen Afganistan uyruklu "Sanaullah Ghafari"nin mal varlığı donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümüne 28 Ekim 1994 doğumlu Sanaullah Ghafari eklendi.

Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Doktor Shabab El Muhajir" adını da kullanan Ghafari, karara karşı 60 gün içinde Danıştayda dava açabilecek.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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