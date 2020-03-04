"DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine bir kişi daha eklendi

04.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:30

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BMGK kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki söz konusu listenin "DEAŞ ve Taliban ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümüne "Amadou Koufa" eklendi.

Bu karara karşı 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Kaynak: AA