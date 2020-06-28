DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir kişinin mal varlığı donduruldu
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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir kişinin mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak doğumlu Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla'nın mal varlığı donduruldu.

DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı bir kişinin mal varlığı donduruldu
28.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:18

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak doğumlu Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla'nın mal varlığı donduruldu.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Irak doğumlu al-Mawla da eklendi.

Kaynak: AA

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