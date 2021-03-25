DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 8 kişinin bilgileri güncellendi
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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 8 kişinin bilgileri güncellendi

25.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:11
DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları nedeniyle mal varlıkları dondurulan 8 kişinin bilgileri güncellendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının ekinde yapılan güncelleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının ekinde yapılan güncelleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki olan 1 sayılı listenin "A- DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan 8 kişiye ilişkin bilgiler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un beşinci maddesi gereğince güncellendi.

Kararın hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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