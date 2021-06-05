DEAŞ üyesi zanlı, Osmaniye'de yakalandı
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DEAŞ üyesi zanlı, Osmaniye'de yakalandı

DEAŞ üyesi zanlı, Osmaniye'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmasına devam edilen İ.A. isimli şahıs Osmaniye'de yakalandı.

Osmaniye'de yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmasına devam edilen İ.A. isimli şahıs Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulama yakalanan Suriyeli İ.A. (43) isimli şahsın parmak izi kontrolünde, şahsın 'Genel Güvenlik' tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde, şahsın Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmasına devam edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A. isimli şahsın idari işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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