DEAŞ üyesi tutuklandı Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA